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06 May 2024 01:36 - Güncelleme : 06 May 2024 01:36

Sakarya'da motosiklet gencin sonu oldu: 200 metre sürüklendi

Karasu'da 22 yaşındaki genç motosikletinin kontrolden çıkmasıyla 200 metre savrularak feci biçimde yaşamını yitirdi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya Karasu ilçesinde  D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiindeki kazada motosikletin kontrolünü kaybeden genç hayatını kaybetti. Y

Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Alperen Şimşek (22) idaresindeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Sakarya'da motosiklet gencin sonu oldu: 200 metre sürüklendi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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