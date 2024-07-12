Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sakarya'da sahilde hareketli dakikalar! Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti

Sakarya'da sahilde hareketli dakikalar! Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:41

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşlar suda bir cisim gördüklerini söyleyince sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Hızla bölgeye ulaşan ekipler sudaki cismi çıkardığında atık varili olduğunu görünce herkes rahat bir nefes aldı.

Sakarya'nın Karasu Sahili'nda vatandaşların suda bir cisim gördüklerini söylemeleri üzerine ekipler alarma geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların, “Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor” ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile bölgede arama başlattı.

Sakarya'da sahilde hareketli dakikalar! Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti - 1. Resim

CİSİM KAYALIKLARA TAKILDI

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı. Görülen cismin atık varil olduğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

CESET SANDILAR ATIK VARİLİ ÇIKTI

Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı. Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Sakarya'da sahilde hareketli dakikalar! Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...