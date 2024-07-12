Sakarya'da sahilde hareketli dakikalar! Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti

12 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:41

Sakarya'nın Karasu Sahili'nda vatandaşların suda bir cisim gördüklerini söylemeleri üzerine ekipler alarma geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların, “Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor” ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile bölgede arama başlattı.

CİSİM KAYALIKLARA TAKILDI

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı. Görülen cismin atık varil olduğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

CESET SANDILAR ATIK VARİLİ ÇIKTI

Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı. Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.