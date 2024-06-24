Sakarya'da trajik ölüm! Eli taşa sıkışınca boğularak hayatını kaybetti

24 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:34

Paha biçilmez araba koleksiyonu! Trafiğe çıkarmaya bile kıyamıyor

Paha biçilmez araba koleksiyonu! Trafiğe çıkarmaya bile kıyamıyor

20 gündür kayıp olan köpek hapsedilmiş halde bulundu! Kurtarılmak için adeta yalvardı

20 gündür kayıp olan köpek hapsedilmiş halde bulundu! Kurtarılmak için adeta yalvardı

Sakarya Karalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Yusuf Tunca, balık tutmak için nehir kıyısına gitti.

Burada eliyle balık tuttuğu esnada taşa sıkışan Tunca, yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında Tunca’nın cenazesini hastane morguna sevk etti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.