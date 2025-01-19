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Sakarya’da trajikomik kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ocak 2025 02:55 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 02:39

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilin kapısının diğer aracın farında asılı kalması ise hayrete düşürdü.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde ilginç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Y. idaresindeki otomobil ile B.Ş. kontrolündeki otomobil çarpıştı.

ARACIN FARINDA KAPI ASILI KALDI

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Ö.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı.

Sakarya’da trajikomik kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı - 1. Resim

Meydana gelen kazada Ö.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya’da trajikomik kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı - 2. Resim

İlçe hastanesinde yapılan işlemlerin ardından Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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