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Sakarya'da yangın! İki katlı ahşap ev, depo ve ahır küle döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Eylül 2024 05:30 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 05:37
Sakarya&#039;da yangın! İki katlı ahşap ev, depo ve ahır küle döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır alev alev yandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Hendek​ ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesinde Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın​ çıktı.

Sakarya'da yangın! İki katlı ahşap ev, depo ve ahır alev aldı - 1. Resim

Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da yangın! İki katlı ahşap ev, depo ve ahır alev aldı - 2. Resim

Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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