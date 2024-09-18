Sakarya'da yangın! İki katlı ahşap ev, depo ve ahır küle döndü

18 Eylül 2024 05:30 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 05:37

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile depo ve ahır alev alev yandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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Sakarya'nın Hendek​ ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesinde Erhan ve Orhan Ç. kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın​ çıktı.

Dumanı fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Hendek ve çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla yayılan alevler, bitişikteki tek katlı depoya ve boş ahıra da sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.