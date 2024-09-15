Sakarya'da yaşanan patlama anbean kamerada! Fabrika bir anda alev topuna döndü 

15 Eylül 2024 19:06 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:08

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı kameraya yansıdı. Fabrika bir anda alev topuna dönerken korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Nehir yeşile boyandı herkes 'neden bir çim sahaya benzediğini' merak etti! Gerçeği uzmanlar açıkladı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken patlamada 28 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının durumunun ağır olduğu, 2'sinin ise entübe edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan bir kişi ise kurtarıldı.

Patlama 13.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna'ya ait fabrikada meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın ardından fabrikada büyük yangın çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Bölgeye Sakarya başta olmak üzere Düzce ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personeli sevk edildi. İlk tespitlere göre fabrikanın değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

PATLAMA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

30 kişinin yaralandığı patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Fabrikanın büyük bir patlamayla alevler ve dumanlar arasında kaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Patlama sırasında yaralananlar arasında, 12 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. Babasıyla iş yerine gelen çocuğun patlamadan yaralı olarak kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.