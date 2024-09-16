Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybetmişti! Kimliği belli oldu, ailesi yıkıldı

16 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:54

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında büyük bir felaket yaşanmıştı. Korkun bir patlama meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 işçi ise yaralanmıştı. Yaşanan felaketin ardından cansız bedenine ulaşılan kimliği belli oldu. Mesut Şimay isimli işçinin cenazesi bugün Akyazı'da defnedilecek.

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Son dakika | Sakarya'da patlama: Çok sayıda işçi yaralandı, bir kişinin cansın bedenine ulaşıldı! Oba Makarna fabrikasında yangın çıktı

Dün Sakarya'da büyük bir felaket meydana geldi. Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre soğutma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılılan açıklamada 30 kişinin yaralı olduğu yaralılardan 6 kişinin durumunun ağır, 2 kişinin de entübe edildiği belirtildi.

ÜST KATLARDA MAHSUR KALMIŞ

Ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Hastane morguna kaldırılan cenazenin tespiti için yapılan çalışmalarda şahsın kimliği belirlendi. Patlamada hayatını kaybeden kişinin Mesut Şimay olduğu tespit edildi. Şimay'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesinde defnedilecek.