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Sakarya'daki makarna fabrikası patlamasında acı haber! Bir işçi daha hayatını kaybetti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:11
Sakarya&#039;daki makarna fabrikası patlamasında acı haber! Bir işçi daha hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Naim Karagüzel, 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Karagüzel'in cenazesi bugün ikindi vakti kalkacak.

Sakarya​'nın Hendek​ ilçesindeki makarna fabrikasından acı haber geldi. 15 Eylül'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Naim Karagüzel, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İKİNDİ VAKTİ DEFNEDİLECEK

Karagüzel'in cenazesinin Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bugün ikindi vakti defnedilecek.

Sakarya'daki makarna fabrikası patlamasında acı haber! Bir işçi daha hayatını kaybetti - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) de 10 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamlarını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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