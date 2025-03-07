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Sakarya'daki makarna fabrikasında yaşanan toz patlaması faciasında ihmaller silsilesi! İstenen cezalar belli oldu

Sakarya Hendek’teki makarna fabrikasında geçen yıl 15 Eylül'de meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan toz patlaması faciasında iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporlarından yola çıkılarak olayın sebebine yer verilen iddianamede, yangının elektrik odasında başladığı ve ardından da yayıldığı ortaya çıktı. Tutuklu fabrika müdürü olmak üzere sorumluların 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 13:41

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 15 Eylül 2024'te makarna fabrikasında dün meydana gelen patlamada 5 işçi yaşamını yitirmiş, biri çocuk üçü itfaiye eri 30 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu faciayla ilgili iddianame hazırlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 şüpheli hakkında hazırlanan, 9'u vefat edenlerin yakınları ve 3'ü yaralananlar olmak üzere 12 müştekinin bulunduğu 18 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mahkemece kabul edilen iddianamede, tutuklu fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T, patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamede, patlama ve buna bağlı yangın meydana geldiği aktarılarak, yaralananlardan S.A, Ü.K. ve Z.E'nin şikayetçi olduğu, diğer 23 yaralı ile vefat eden 4 işçinin yakınlarının şikayetçi olmadıklarını beyan ettikleri kaydedildi.

Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, iş güvenliği uzmanının risk analizi hazırlarken dikkat etmesi gereken hususların başında tahıl tozu patlamasının geldiği, mevcut risk analizinin, söz konusu fabrika büyüklüğünde bir işletmeyi kapsayacak ve tüm yönleriyle karşılayacak seviyede olmadığı, toz patlaması gibi mezkur kazaya konu riskin sadece bir maddeyle tanımlandığı, yeterli analiz ve değerlendirmenin etraflıca yapılmadığı anlatıldı.
YOĞUN TOZ BİRİKİMİ TESPİT EDİLDİ
İddianamede, üretim süreçlerinde tozun en yoğun oluştuğu noktaların tespit edilmesi ve kaynağının tanımlanması, toz birikiminin önlenmesi için periyodik temizlik yapılması ve bunların kayıtlarının tutulması, etkili toz toplama ve havalandırma sistemlerinin kurulması ve tasarlanması, havalandırma ekipmanlarının düzenli bakımının gerçekleştirilmesi ve filtrelerinin kontrol edilmesi gerektiği aktarılarak, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda değirmen bölümünün çeşitli alanlarında yoğun toz birikimi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"ELEKTRİK BANDIYLA EK YAPILMIŞ KABLOLAR TESPİT EDİLDİ"
Toz ölçümünün sadece "paketleme" bölümünde yapıldığı, ölçümün sadece iş hijyeni açısından değerlendirildiği, değirmen bölgesindeki toz oluşum seviyesinin tespit ve takibinin yapılmadığının anlaşıldığı aktarılan iddianamede, patlamadan korunma dokümanında toz ölçümlerinin nasıl yapıldığı, hangi cihazın kullanıldığı, kalibrasyonunun nasıl ve ne zaman yapıldığı, hangi yöntemin kullanıldığı, hesaplarda kullanılan literatür bilgisinin nereden alındığına dair ifadelerin yer almadığı kaydedildi.

İddianamede, elektrik tesisatının patlamaya karşı korumalı tasarlanması, ek, tamir, bant, sargı vesaire olmaması gerektiği ancak kazanın ardından yapılan incelemede elektrikçi bandıyla ek yapılmış kabloların tespit edildiği bilgisine yer verilerek, elektrik panolarının temizliğinin 6 ayda bir yapıldığı, değirmen başta olmak üzere fabrika genelinde elektrik panolarının kapaklarının açık ve toza maruz kalarak toz birikimine uygun ortam oluşturduğu anlatıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Sakarya makarna fabrikasında kaç kişi öldü?
Fabrikadaki patlamada ölü sayısı beşe yükseldi. Sakarya'daki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi. Hendek ilçesindeki fabrikada 15 Eylül'de patlama olmuş, ardından yangın çıkmıştı.
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