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 | Selahattin Demirel

Sakarya'dan sonra Denizli'de de gizli kamera skandalı: Fantezi amacıyla yaptım

Türkiye bir gizli kamera skandalıyla daha karşılaştı. Sakarya'da bungalov işletmelerinde ortaya çıkan olay bu kez Denizli'de yaşandı. Bir apart dairede priz içerisine yerleştirilmiş casus kameralar bulundu. Apart sahibi ise ifadesinde "Fantezi amacıyla" olayı yaptığını söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 20:32

Sakarya'da bungalovlarda yaşanan gizli kamera skandalından sonra benzer bir olay Denizli'de yaşandı. Olayın baş sorumlusunun verdiği ifade ise "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek günlük olarak kiraya verdi. Apart sahibinin kirli planı, bir müşterinin dikkatiyle ortaya çıktı.

Sakarya'dan sonra Denizli'de de gizli kamera skandalı: Fantezi amacıyla yaptım

PRİZDEKİ CASUS KAMERAYI FARK ETTİ

Apart daireyi kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Sakarya'dan sonra Denizli'de de gizli kamera skandalı: Fantezi amacıyla yaptım

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'dan sonra Denizli'de de gizli kamera skandalı: Fantezi amacıyla yaptım

"FANTEZİ AMACIYLA..."

Gizli kamera ile kiracılarının görüntülerini kaydeden Murat F., karakoldaki ifadesinde gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Odada yaşananları cep telefonundan canlı olarak izlediğini itiraf eden işletmeci, bu görüntüleri hafıza kartlarında depoladığını belirtti.

TUTUKLANDI

Aparttaki gizli kamera skandalı ortaya çıkartan M.A.'nım ardından 4 kişinin daha emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen Murat F. çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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