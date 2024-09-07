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Sakarya'nın gizli cennetinde büyüleyici gün batımı: Manzarası hayran bıraktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Eylül 2024 19:57 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:58

Sakarya’nın deniz kenarında gün batımı manzarası hayran bıraktı. Kocaali sahilinde havadan çekilen görüntüler adeta büyüledi.

Sakarya’nın denize kıyısı olan Kocaali ilçesinde gün batımında ortaya çıkan kareler, kendine hayran bıraktı.

Sakarya'nın gizli cennetinde büyüleyici gün batımı: Manzarası hayran bıraktı! - 1. Resim

Sakarya'nın Batı Karadeniz'e açılan sahil ilçesinde gün batımı ve limanda balık tutan insanların görüntüsüyle oluşan kareler kendine hayran bıraktı.

Sakarya'nın gizli cennetinde büyüleyici gün batımı: Manzarası hayran bıraktı! - 2. Resim

DOYUMSUZ MANZARA

 Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olan sahil şeridinde balık tutan insanlar ve güneşin battığı anlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Sakarya'nın gizli cennetinde büyüleyici gün batımı: Manzarası hayran bıraktı! - 3. Resim

Gün batımının eşsiz güzelliği havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 7 Eylül 2024 20:01

Gün batımına bayılıyorum böyle manzaralar bakınca insanın içi huzurla dolar

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