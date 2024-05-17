Sakat koluyla alay edilince kendine hakim olamadı: Emlakçıyı silahla vurdu

17 May 2024 16:06 - Güncelleme : 17 May 2024 16:11

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda; 23 yaşındaki üniversite öğrencisi K.S.F., emlakçı M.K.'yi (37) iş yerinin önünde tabancayla bacağının 2 yerinden yaralayıp kaçtı.

Silahlı yaralamanın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan genci gözaltına aldı. K.S.F. ifadesinde; doğuştan engelli olan sol eli ile alay ettiği için emlakçıyı tabancayla yaraladığını söyledi.

Yaralı emlakçı M.K. ise kendisini vuranı tanımadığını, iş yeri önüne gelen gençlerin burada park halindeki aracı sorup kendisine ateş ettiğini belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen üniversiteli K.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.