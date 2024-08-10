Saklıkent Kanyonu'nda girişler durduruldu! Geziye çıkan turistlerin üzerine kaya parçası düştü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 05:04 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 05:09
Muğla'nın gözde turistik merkezi Saklıkent Kanyonu'nun yürüyüş parkurunda düşen kaya parçaları turistlere isabet etti. Yaşanan dehşet sonrası kanyon girişleri kapatıldı.
Seydikemer Kayadibi Mahallesi Saklıkent Kanyonu'nda kaya parçası düşmesi sonucu 2 Rus uyruklu vatandaşın yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yaralı vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turistlerin vücutlarında kırık olduğu öğrenildi. Saklıkent Kanyonu içerisine girişler ise durduruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı