Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! Bir daha hazır salça tüketemeyeceksiniz: "Buram buram kanser kokuyor"

30 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:59

Bir salça fabrikasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Salça yapılacak olan domateslerin çürük ve pislik içindeki halleri mide bulandırdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Görüntüler buram buram küf ve kanser kokuyor." dedi.

Sosyal medyada yayılan salça fabrikasındaki fare görüntülerinden sonra başka bir görüntü daha gündeme oturdu. Bu kez de yıkanan domateslerin görüntüsü tepki çekti. O görüntüleri çeken çiftçinin tepkisi ise dikkat çekti. GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ Gıda teröristleri insan sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Salça fabrikasında çamur içinde kalan çürük domatesler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fabrikanın içler acısı hali gören çiftçi​ bile duruma tepki gösterdi. "GÖRÜYORSUNUZ REZALET" Çiftçi çürük ve pislik içinde kalan domatesleri göstererek "Görüyorsunuz, rezalet" ifadelerini kullandı. "KANSER KOKUYOR" Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin "Bu görüntüleri gördükten sonra asla hazır salça almamaya karar verdim. Görüntüler buram buram küf ve kanser kokuyor." ifadelerini kullandı. İlgili Haberler İzmir'de akılalmaz olay! Tedavi için geldiği hastanede ambulansı kaçırdı Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson'dan acı haber! Hayranlarını yasa boğdu