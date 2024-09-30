Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! Bir daha hazır salça tüketemeyeceksiniz: "Buram buram kanser kokuyor"

Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! Bir daha hazır salça tüketemeyeceksiniz: "Buram buram kanser kokuyor"

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
30 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:59

Bir salça fabrikasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Salça yapılacak olan domateslerin çürük ve pislik içindeki halleri mide bulandırdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin, "Görüntüler buram buram küf ve kanser kokuyor." dedi.

Sosyal medyada yayılan salça fabrikasındaki fare görüntülerinden sonra başka bir görüntü daha gündeme oturdu. Bu kez de yıkanan domateslerin görüntüsü tepki çekti. O görüntüleri çeken çiftçinin tepkisi ise dikkat çekti. 

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ 

Gıda teröristleri insan sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Salça fabrikasında çamur içinde kalan çürük domatesler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fabrikanın içler acısı hali gören çiftçi​ bile duruma tepki gösterdi. Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! "Buram buram kanser kokuyor" - 1. Resim

"GÖRÜYORSUNUZ REZALET"

Çiftçi çürük ve pislik içinde kalan domatesleri göstererek "Görüyorsunuz, rezalet" ifadelerini kullandı. Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! "Buram buram kanser kokuyor" - 2. Resim

"KANSER KOKUYOR"

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Doç. Dr. Muhammed Keskin "Bu görüntüleri gördükten sonra asla hazır salça almamaya karar verdim. Görüntüler buram buram küf ve kanser kokuyor." ifadelerini kullandı. Salça fabrikasında iğrenç görüntüler! "Buram buram kanser kokuyor" - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
domatesçiftçi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe30 Eylül 2024 15:41

Bu görüntü gerçekten çok rahatsız edici, böyle hijyenik olmayan bir ortamda üretilen ürünlere kim güvenir ki?

Sonraki Haber Yükleniyor...