Salda Gölü'ndeki kahraman o anları ağlayarak anlattı! Çocuğun yüzünü unutamıyorum

20 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:36

Burdur'daki Salda Gölü'ne giren 9 yaşındaki Ayşe Sıla G.’nin üzerine bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmişti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmişti. Ancak daha fazla vakit kaybetmek istemeyen tatilcilerden Gökhan Aslan, büyük bir kahramanlık örneği göstererek yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı.

2 BİN METRE KÜREK ÇEKTİ KIZI KURTARDI

Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar.

Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı.

Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Küçük kızı kurtararak hem ailesinin hem de tüm Türkiye’nin gönüllerine taht kuran Gökhan Aslan sosyal medya hesabında Salda Gölü kenarından bir gönderi paylaşarak o anları unutamadığını, küçük kızın gözünün önünden gitmediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.



'HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Olaydan sonra bir çok kişinin kendisine teşekkür mesajı attığını söyleyen Gökhan Aslan; “Böyle bir şey ile karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. O kadar çok mesaj var ki kimseye dönüş yapamıyorum. Tanımadığım kişiler bir çok mesaj atıyor, haberlere çıkmışım. Çocuk gözümün önüne geliyor. Burası yine dalgalı.

Can kaybı verebilirdik ama çok şükür vermedik. Ben bunu yaşadım. Siz izlerken ağladınız ben yaşayarak ağladım. Olayı hala üzerimden atamıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok şükür kurtardık çocuğu” ifadesinde bulundu.