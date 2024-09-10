Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı: Yolcular vagonda kaldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

10 Eylül 2024 08:44 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:48

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metro bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Tünelde yaşanan arıza sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun tünel içerisinde arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kaldı. TÜNEL İÇİNDE ARIZALANDI M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı. Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi. METRO DURAKLARINDA YOĞUNLUK Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı. İlgili Haberler Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firarilere operasyon Ankara'da faciadan dönüldü! Havada takla atıp metrelerce ileriye savruldular