Şampiyonluk kutlamalarına gölge düşürdü! Taraftarlara çarpıp kaçtı

27 May 2024 18:07 - Güncelleme : 27 May 2024 18:08

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların arasından girdi. Daha sonra ara sokağa dönüp geri geri geri gelen sürücü, elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tunç savrulup yere düşerken sürücü gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.

TARAFTAR BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan Tunç'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA!

Güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün taraftarların arasından geçtiği görülüyor. Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu; otomobilin de şahsa çarptığı kameraya anbean yansıdı. Taraftarın savrularak yere düştüğü otomobil sürücüsünün ise gaza basarak kaçtığı yansıyor.