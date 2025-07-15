Samsun deprem ile sarsıldı! AFAD'dan sarsıntıya ilişkin açıklama

Deprem bu kez Samsun'un Ladik ilçesini salladı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin AFAD'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Samsun’un Ladik ilçesi sabah saatlerinde sallandı. Deprem sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD MERKEZ ÜSSÜNÜ AÇIKLADI

AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

RİSKLİ FAY HATTININ ÜZERİNDE

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.