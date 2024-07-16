Samsun'da acı olay! 5 yaşındaki çocuk barajda boğuldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 03:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 03:29
Samsun'da ailesi ile pikniğe giden 5 yaşındaki çocuk girdiği Altınkaya Baraj'ında boğuldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesi ile Vezirsuyu mesire alanında pikniğe giden Mehmet G. (5) girdiği Altınkaya Baraj gölünde suya batarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi tarafından sudan çıkartılan Mehmet G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı