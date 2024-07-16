Samsun'da acı olay! 5 yaşındaki çocuk barajda boğuldu

16 Temmuz 2024 03:22 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 03:29

Mersin ve Erzurum’da feci kaza: 22 yaralı var!

Mersin ve Erzurum’da feci kaza: 22 yaralı var!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesi ile Vezirsuyu mesire alanında pikniğe giden Mehmet G. (5) girdiği Altınkaya Baraj gölünde suya batarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi tarafından sudan çıkartılan Mehmet G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.