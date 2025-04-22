Samsun’da acı olay! ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı ortaya çıktı

Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde 14 Kasım 2024 tarihinde bir genç ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğramıştı. Ali Gültekin (22) kafasından ve boynundan ağır yaralandı.

TESLİM OLDULAR

Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı. Yapılan çalışmada, silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiği ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı olan S.K.'nin (16) bulunduğu tespit edildi. 3 çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu.

Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OLAYDAN 5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Ali Gültekin ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. K.D. ve M.A. ve S.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar K.D. ve M.A. ve S.K. de hazır bulunarak ifade verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Olay anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkarken, saldırının dehşet anları gözler önüne serildi.