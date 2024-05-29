Samsun'da dehşete düşüren olay! Arkadaşını önce bıçakladı, sonra balkonda aşağıya attı

29 May 2024 17:17 - Güncelleme : 29 May 2024 17:28

Kastamonu'da İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’ye saldırdı.

B.D., bıçak darbeleriyle yaraladığı Mustafa N.K.'yi daha sonra balkondan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.

Dehşet olaya tanık olan vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı.

BİR KADIN DA GÖZLATINDA

B.D.'nin eşi olduğu ve olaya karıştığı belirlenen evdeki ismi öğrenilemeyen kadın da polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.