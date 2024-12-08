Samsun'da dehşete düşüren olay! Bir çocuk babasını yatağında öldürdü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Aralık 2024 21:47 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 21:54
Samsun'da bir çocuk baba katili oldu. Dehşete düşüren olay Atakum'da yaşandı. Babasını yatağında öldüren çocuk yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de dehşete düşüren bir cinayet işlendi. 16 yaşında olduğu öğrenilen A.A isimli çocuk 9 katlı binanın 5. katında beraber yaşadığı 41 yaşındaki babası Harun A.'yı babasının silahıyla öldürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çocuk A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., akşam saatlerinde tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı