Samsun’da dilenci kılığında 2.5 milyonluk vurgun!

30 Temmuz 2024 17:56 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 18:02

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti

Havada şoke eden olay: Yolcu, kabin görevlisini ısırdı! Pilotlar acil iniş talep etti

Samsun'da dilenci kılığında evlere girerek, hırsızlık yapan 2 kadın yakayı ele verdi. Polis kadınları planlı bir çalışmayla yakaladı.

ZİYNET EŞYASI VE NAKİT ÇALDILAR

Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının aparat marifetiyle dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan ziynet eşyası ve nakit para çalan S.Y (24) ve B.V (20) adlı kadınlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu yakalandı.

30’DAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan kadın hırsızlar, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.