Samsun’da domuz nöbetinde kendini vurdu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 23:42 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 23:42
Samsun’da arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vuran şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi'nde meydana geldi.
SOL AYAĞIAN İSABET ETTİ
Edinilen bilgiye göre, Hasan Ak (61) arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı