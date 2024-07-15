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Samsun’da düğün savaş alanına döndü: Sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 00:06
Samsun’da düğün savaş alanına döndü: Sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu!

Samsun'da bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Sandalyelerin de havada uçuştuğu kavga herkesi şoke etti.

Samsun'da bir düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Olay, İlkadım ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında laf atma nedeniyle başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü.

4 YARALI

Kavgada sandalye ve diğer objelerin de kullanıldığı arbedede 1 kişi bıçakla bacağından yaralandı. 3 kişi de darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Samsun’da düğün savaş alanına döndü: Sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu! - 1. Resim

4 GÖZALTI

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Düğün, adeta savaş alanına dönerken, bu şiddet olayı davetliler arasında da büyük şok ve korkuya neden oldu.

Samsun’da düğün savaş alanına döndü: Sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu! - 2. Resim

Kavgada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının ise stabil olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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