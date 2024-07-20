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Samsun'da emekli albay Hüseyin Narlı'dan haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 01:34 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 01:38
Samsun&#039;da emekli albay Hüseyin Narlı&#039;dan haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Yakakent ilçesinde ikamet eden 68 yaşındaki emekli albay Hüseyin Narlı'nın ölümü sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan evinde tek yaşayan emekli albay Hüseyin Narlı'dan (68) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da emekli albay Hüseyin Narlı'dan haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu - 1. Resim

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Narlı'nın cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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