Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Samsun'da FETÖ operasyonu: Evinin özel bölmesinde yakalandı

Samsun'da FETÖ operasyonu: Evinin özel bölmesinde yakalandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:36
Samsun&#039;da FETÖ operasyonu: Evinin özel bölmesinde yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs evinin özel bölmesinde yakalandı. Şahıs işlemlerin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Türk güvenlik güçleri terör örgütlerine ve FETÖ yapılanmasına göz açtırmıyor. Samsun’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ÇATI KATINDA ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat destekli çalışmalarda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. İ. yapılan operasyon ile Alaçam ilçesindeki saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...