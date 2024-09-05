Samsun'da FETÖ operasyonu: Evinin özel bölmesinde yakalandı

05 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:36

Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahıs evinin özel bölmesinde yakalandı. Şahıs işlemlerin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 19 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye 19 ilde büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Türk güvenlik güçleri terör örgütlerine ve FETÖ yapılanmasına göz açtırmıyor. Samsun’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ÇATI KATINDA ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen istihbarat destekli çalışmalarda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. İ. yapılan operasyon ile Alaçam ilçesindeki saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.