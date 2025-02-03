Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 16:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:33
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobil virajda karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 14.45’te Teberük Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. İki otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları alarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı