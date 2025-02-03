Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

03 Şubat 2025 16:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:33

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobil virajda karşı karşıya gelerek çarpıştı. Kaza sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...

Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 14.45’te Teberük Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. İki otomobil virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları alarak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.