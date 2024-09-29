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Samsun'da kayık alabora oldu: 2 balıkçıdan 1'i kayıp!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Eylül 2024 23:55 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:58
Samsun&#039;da kayık alabora oldu: 2 balıkçıdan 1&#039;i kayıp!

Samsun'da kayıkları alabora olan 2 balıkçıdan 1'i kayboldu. Diğer balıkçı ise yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Balıkçı tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra​ ilçesinde, avlanmak için açılan 2 balıkçının bulunduğu kayık alabora oldu, balıkçılardan biri denizde kayboldu. Koşuköyü Mahallesi'nde, balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı (35) 5 metrelik kayık ile avlanmak için denize açıldı.

Dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora oldu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaştı, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Samsun'da kayık alabora oldu: 2 balıkçıdan 1'i kayıp! - 1. Resim

Ekipler kara, deniz ve dronlar eşliğinde havadan arama kurtarma çalışması başlattı. Cengiz Liman, tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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