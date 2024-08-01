Samsun’da 'kıskançlık' şiddetinin bedeli ağır oldu!

01 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:14

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Samsun'da 'kıskançlık' yüzünden tartıştığı 3 çocuk annesi karısının, bastonla kolunu ve dişini kıran koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.

BASTONLA EŞİNE SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. ile 20 yıllık eşi 3 çocuk annesi E.A. arasında evlerinde 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli koca eline geçirdiği bastonla eşine saldırdı. Kolu ve dişi kırılan E.A. hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.