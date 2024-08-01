Samsun’da 'kıskançlık' şiddetinin bedeli ağır oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 18:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:14
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, 20 yıllık evlilik kıskançlık öfkesiyle yerle bir oldu. 3 çocuk annesi E.A., eşinin vahşi saldırısına uğrayarak hem fiziksel hem de duygusal olarak derin yaralar aldı.
Samsun'da 'kıskançlık' yüzünden tartıştığı 3 çocuk annesi karısının, bastonla kolunu ve dişini kıran koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.
BASTONLA EŞİNE SALDIRDI
Edinilen bilgiye göre, Ö.A. ile 20 yıllık eşi 3 çocuk annesi E.A. arasında evlerinde 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli koca eline geçirdiği bastonla eşine saldırdı. Kolu ve dişi kırılan E.A. hastanede tedavi altına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarma tarafından gözaltına alınan Ö.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı