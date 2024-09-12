Samsun'da koca dehşeti! Eşini mezarlığa götürüp "Kendine yer beğen" dedi, öldüresiye dövdü

12 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:35

Samsun'da alkollü bir koca, 2 çocuk annesi eşini zorla mezarlığa götürdü. Eşine "Kendine yer beğen" diyen cani koca, silah kabzası ile başına vurup kadını öldüresiye dövdü.

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

'Bir şey gördüm anlatamam' demişti! Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Son dakika | Narin Güran'ın ailesinden basın açıklaması! "Dış güçler ve onların yerli uzantıları" ifadeleri dikkat çekti

Türkiye'nin dört bir yanından dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda; alkollü bir şekilde eve gelen İ.K. (30), 12 yıllık eşi ve iki çocuk annesi S.K.'yi (31) kolundan tutarak zorla mezarlığa götürdü.

HEM MEZARLIKTA HEM DE EVDE DÖVDÜ

Kadını mezarlığa götüren cani koca, "Burada kendine yer seç" diyerek, silahın kabzasıyla kadının başına defalarca vurdu. Eşini farklı yerlerinden de darp etmeye devam eden koca, kadını eve götürdükten sonra şiddet​ uygulamayı sürdürdü.

Cani kocanın darbelerinin ardından ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan S.K., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVDE RUHSATSIZ SİLAH VE 30 GRAM ESRAR BULUNDU

Dehşete düşüren olayın ardından ekiplerce yakalanan İ.K. gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, beş mermi ve 30 gram esrar bulundu. İ.K., alkolün etkisi altında olduğunu söyleyerek, bugün Samsun​ Adliyesi'ne sevk edildi.