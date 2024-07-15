Samsun'da muhtarlık husumeti katliama dönüştü! 2 kardeş öldürüldü

15 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:35

Düğünden eve dönen aileyi kahreden manzara: 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Düğünden eve dönen aileyi kahreden manzara: 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Samsun'da muhtarlık kavgası katliama dönüştü. Pompalı tüfeğe sarılan saldırgan 2 kardeşi hayattan kopardı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün akşam saat 23.45'te meydana geldi. İbrahim Ay isimli şahıs, pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç ile arkadaşları Z.E.T. ve G.İ.'ye ateş açtı.

2 KARDEŞ KURTARILAMADI

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Yaralılardan G.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan G.İ. daha sonra taburcu oldu.

Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

KATİL TESLİM OLDU

Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim Ay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısının teslim olduğu öğrenildi.

Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.