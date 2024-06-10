Samsun'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Mola vermeye, pikniğe izin yok

10 Haziran 2024 23:42 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:48

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sonrası orman yangınları endişesiyle ormanlık alanlar yaz mevsiminde vatandaşlara bir bir kapanmaya başladı.

Samsun Valiliği'nde ildeki tüm birimlere gönderilen talimatlar, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır" denilerek açıklandı.

4 AY BOYUNCA YASAK

Alınan kararlar uyarınca Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak yasaklandı.

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Belediyeler ve ilgili kurumlara orman yangınlarına karşı almaları gereken tedbirler sıralandı.

HAVA SICAKLIĞI DAHA DA ARTACAK

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de mevsim normalleri üzerinde yüksek sıcaklıklara karşı Orta Karadeniz illerinde yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ortalamaların üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artacağı ifade edildi.

Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda, “Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgenin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde, kıyı kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunularak, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bölgeye bağlı il merkezlerinde ilerleyen günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun: 28-30, Sinop: 27-30, Ordu: 27-28, Kastamonu: 32-36, Çorum: 33-36, Amasya: 36–40, Tokat: 34-36.