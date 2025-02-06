Samsun'da otoparkta silahlı çatışma: 3 gözaltı

06 Şubat 2025 18:41 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:48

Samsun'da bir otoparkta 2 kişi arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 4 araç kurşunlardan zarar gördü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki bir otoparkta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ile E.C.B. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki 4 araca isabet ederek maddi zarara sebep oldu.

POLİS 20 ADET BOŞKOVAN ELE GEÇİRDİ

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde 20 adet boşkovan ele geçirdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.Y., B.Ç. ile E.C.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.