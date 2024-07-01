Samsun'da otoparkta unutulan 2 yaşındaki çocuk şaşkına çevirdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 18:57 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:59
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda başıboş gezen 2 yaşındaki çocuğu görenler ailesini aradı ancak bulamadı. Polis ekiplerinin çağrılmasıyla çocuğun ailesi arandı.
Samsun Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında görevliler otopark içerisinde 2 yaşlarında bir çocuk gördü. Ailesinin yanında olmadığını fark eden görevliler aramaya başlasa da sonuca ulaşamadı.
Otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğu teslim aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk polis ekiplerin ailesine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı