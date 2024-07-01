Samsun'da otoparkta unutulan 2 yaşındaki çocuk şaşkına çevirdi

01 Temmuz 2024 18:57 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:59

Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu

Ordu'yu gezen Alman turist Müslüman oldu

Samsun Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında görevliler otopark içerisinde 2 yaşlarında bir çocuk gördü. Ailesinin yanında olmadığını fark eden görevliler aramaya başlasa da sonuca ulaşamadı.

Otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğu teslim aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk polis ekiplerin ailesine teslim edildi.