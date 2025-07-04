Samsun’da sağanak felaket getirdi! Çöken istinat duvarı araçları ezdi

Samsun’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde hayatı felce uğrattı. Kuvvetli yağmurun etkisiyle zemin doygun hale gelince Demircanlar Sitesi’ne ait otoparkın istinat duvarı, görgü tanıklarının ifadelerine göre sel sularına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Duvarın çökmesiyle park halindeki 3 araç duvarın altında kalarak kullanılamaz hale gelirken, yolun da peşi sıra çökmesiyle bir başka araç aşağı sürüklendi. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

SU ŞEBEKESİ DE PATLADI

İstinat duvarının çökmesiyle birlikte zeminde oluşan tahribat, su şebekesine de zarar verdi. Patlayan su borusu, devrilen araçların üzerine tazyikli şekilde fışkırdı. Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

“SESE UYANDIK, HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Olay sırasında evde bulunan site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, “Sese uyandık, kalktık. Şu an 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi zarar var” ifadelerini kuullandı.