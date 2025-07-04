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 | Suat Vilgen

Samsun’da sağanak felaket getirdi! Çöken istinat duvarı araçları ezdi

Samsun’un Atakum ilçesinde şiddetli yağış istinat duvarının çökmesine yol açtı. Park halindeki araçların üzerine devrilen duvar büyük maddi hasara yol açtı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 06:51

’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçesi Alanlı Mahallesi’nde hayatı felce uğrattı. Kuvvetli yağmurun etkisiyle zemin doygun hale gelince Demircanlar Sitesi’ne ait otoparkın , görgü tanıklarının ifadelerine göre sularına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Samsun’da sağanak felaket getirdi! Çöken istinat duvarı araçları ezdi

OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ

Duvarın çökmesiyle park halindeki 3 araç duvarın altında kalarak kullanılamaz hale gelirken, yolun da peşi sıra çökmesiyle bir başka araç aşağı sürüklendi. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

Samsun’da sağanak felaket getirdi! Çöken istinat duvarı araçları ezdi

SU ŞEBEKESİ DE PATLADI

İstinat duvarının çökmesiyle birlikte zeminde oluşan tahribat, su şebekesine de zarar verdi. Patlayan su borusu, devrilen araçların üzerine tazyikli şekilde fışkırdı. Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Samsun’da sağanak felaket getirdi! Çöken istinat duvarı araçları ezdi

“SESE UYANDIK, HER ŞEY BİR ANDA OLDU”

Olay sırasında evde bulunan site sakinlerinden Yılmaz Kızıl, “Sese uyandık, kalktık. Şu an 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi zarar var” ifadelerini kuullandı.

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