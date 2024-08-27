Samsun'da şiddetli yağış sonrası halı sahanın görüntüsü şaşkına çevirdi

27 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:10

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup oynadığı tarzdan mutlu olmadığı için futbolu bıraktı

Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup oynadığı tarzdan mutlu olmadığı için futbolu bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarından sonra birçok ilde şiddetli yağışlar başladı. Karadeniz'de etkili olan sağanak ilginç görüntülere sahne oldu.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanakta sentetik çim sahanın görüntüleri şaşkına çevirdi. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı. Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu.