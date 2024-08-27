Samsun'da şiddetli yağış sonrası halı sahanın görüntüsü şaşkına çevirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:10
Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Durmadan yağan sağanakta çim sahanın son hali görenleri hayrete düşürdü. Suyla dolan sahanın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarından sonra birçok ilde şiddetli yağışlar başladı. Karadeniz'de etkili olan sağanak ilginç görüntülere sahne oldu.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan sağanakta sentetik çim sahanın görüntüleri şaşkına çevirdi. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı. Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti. Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı