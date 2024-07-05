Samsun'da sır ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu 

05 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 19:00

Tabanca ile vurulmuş bir kişinin cansız bedeni Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulundu. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, kendisinden uzun süre haber alınamayan 43 yaşındaki Umut Kemal Ekşi'nin dairesinde cesedi bulundu.

Yatak odasında tabanca ile vurulmuş halde bulunan Ekşi'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK!

Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor ve şahsın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.