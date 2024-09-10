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Samsun'da su kuyusu kazısında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 13:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 13:09

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde su kuyusu açarken meydana gelen toprak kaymasında iki kişi göçük altında kaldı. 

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

 Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Toprak altında kalan Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın için ekipler seferber oldu. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.Samsun'da su kuyusu kazısında göçük! 2 işçi toprak altında kaldı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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