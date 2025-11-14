Samsun'da takla atan otomobil hurdaya döndü: Yara almadan kurtuldular

Kategoriler
Samsun’un Canik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada araç hurdaya döndü.
Kaza, Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Demirbey Ş. (19) idaresindeki otomobil, Belediye Evleri istikametinden Kavak yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.
Sürücü ile araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.