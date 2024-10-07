Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Samsun'da zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. (49) idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.
11 YARALI VAR
Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki plakalı otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı. Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.