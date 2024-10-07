Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 00:12 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 00:20
Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Samsun-Ordu kara yolunda Rüstem G. (49) idaresindeki otomobilin arkasından çarptığı araç, kaza yerinde durmayarak uzaklaştı.

Samsun’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

11 YARALI VAR

Bu esnada Taha Yasin Z. idaresindeki otomobil Rüstem G'nin, Murat K. yönetimindeki plakalı otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı. Kazada sürücülerden Rüstem G. ve Murat K'nin yanı sıra otomobillerde bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 16 yaşındaki Salih G, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...