Samuray kılıçlı cinayette Başak Cengiz'i öldüren katil Can Göktuğ Boz'un cezası onandı!

24 Ekim 2024 18:28 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 18:36

İstanbul'da yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile canice öldüren Can Göktuğ Boz'un ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Böylelikle katil Boz'a "takdiri indirim" uygulanmadı.

Yargıtay​ 1. Ceza Dairesi, İstanbul​'da mimar Başak Cengiz'i 9 Kasım 2021 tarihinde samuray kılıcı ile öldüren Can Göktuğ Boz'a verilen cezayı onadı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022'de verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda onaylandı.

Boz'a "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerinde bulundu.

Ayrıca sanık Boz'un, olayı engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunması sebebiyle aldığı 4 yıllık hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aldığı 1 yıllık hapis cezası da onandı.

EVİNDE ONLARCA KESİCİ ALET BULUNMUŞTU!

Daire kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak bilinen bir silahla saldırıda bulunduğu ve hayatını kaybeden Cengiz'in vücudunda 12 kesici ve delici yara izine rastlandığı, bunlardan 6'sının ölümcül nitelikte olduğu ifade edildi.

Sanık Can'ın savunmasında, "can sıkıntısı ve mutsuzluğu nedeniyle bir kadın şahsa saldırmayı planladığını" belirttiği ve evinde çok sayıda kesici ve delici alet bulunduğu vurgulandı.

Olay günü Can'ın, evinden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı, maktulün direnmesine rağmen eylemi devam ettirdiği ve kendisini durdurmaya çalışan Ağaca'ya "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehditte bulunduğu kararda yer aldı.