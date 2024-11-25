Samuray kılıçlı cinayette öldürülen Başak'ın annesi konuştu: "İçi çürümüş erkek öldürdü"

25 Kasım 2024 07:31 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:45

Türkiye'nin konuştuğu samuray kılıçlı cinayette öldürülen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, erkek annelerine seslenerek, "Benim kızımı annesinden sevgi görememiş, merhameti bilmeyen, içi çürümüş bir erkek öldürdü," dedi. Cengiz, erkek çocuklarına şefkat ve saygıyı öğretmenin, kadına şiddetle mücadeledeki en önemli adım olduğunu vurguladı.

25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların maruz kaldığı şiddet​ ve cinayetlere dikkat çekmek için özel programlarla geçecek. 9 Kasım 2021'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice işlenen Başak Cengiz cinayeti hafızalardan silinmedi. Annesi Beyhan Cengiz, erkek çocuklarına seslendi.

"KIZIMI SEVGİ GÖRMEMİŞ İÇİ ÇÜRÜMÜŞ ERKEK ÖLDÜRDÜ"

Ataşehir'de Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak’ın annesi Beyhan Cengiz, Sabah'a verdiği röportajda, o korkunç günden sonra taşıdığı acıyı ve kızının katilinin arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi.

Başak Cengiz’in annesi, ailelere böyle seslendi: "Benim kızımı annesinden sevgi görememiş, merhameti bilmeyen, içi çürümüş bir erkek öldürdü. O erkeği de bir anne, bir kadın yetiştirdi. Erkek çocuk yetiştirirken özellikle annelere sesleniyorum. Lütfen oğullarınıza kadına nasıl davranması gerektiğini, merhameti ve şefkati öğretin. Kızlarımız, kadınlarımız daha fazla hayattan koparılmasın, soldurulmasın"