Sanal bahisle mücadelede ağır cezalar yolda: Yeni yaptırımlar Meclis gündeminde

01 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sanal bahisle mücadelede yeni adımlar için kolları sıvadı. Ağır cezaların uygulanacağı yeni yaptırımlara ilişkin düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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Yasa dışı bahis siteleri, son dönemde gençler​ ve çocuklar​ için de ciddi bir tehdit haline geldi. Özellikle sosyal medya​ üzerinden yapılan reklamlarla vatandaşlar yasa dışı bahse özendirilirken TBMM bu konuda harekete geçmeye hazırlanıyor.

AĞIR CEZALAR GÜNDEMDE

Yasal hazırlık önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda değerlendirilecek. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayma, sosyal yıkıma ve felakete yol açan kumar cezalarına yönelik ağır cezaları gündeme alacaklarını söyledi.

YENİ DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu tür faaliyetlerin yalnızca yasaklamalarla çözülemeyeceğini belirten Hüseyin Yayman; bant daraltma, reklam​ ve ticaret yasağı gibi maddi yaptırımları içeren düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

TEKLİF YAKINDA MECLİS'E GELECEK

Hazırlanacak düzenleme için diğer siyasi partilerin de desteği istenecek. Teklifin 2025 yılının ilk çeyreğinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.