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Sancaktepe’de bir binaya silahlı saldırı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 00:24
Sancaktepe’de bir binaya silahlı saldırı!

Sancaktepe'de bir binaya silahla ateş açıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sancaktepe'deki bir binaya silahla ateş açıldı, polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı. İnönü Mahallesi Akbudak Sokak'taki binaya kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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