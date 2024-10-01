Sancaktepe’de korkutan depo yangını! Yanındaki fabrika boşaltıldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 12:08 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:35
İstanbul Sancaktepe’de bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun yanındaki fabrika yangından dolayı tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul Sancaktepe’de henüz bilinmeyen bir nedenle bir iş yerinin deposunda 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yanan depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
YANDAKİ FABRİKA BOŞALTILDI
Deponun yanındaki fabrika yangından dolayı tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun dumana neden olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Soğuk hava deposunun yanma anı dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı