Sancaktepe'de madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu! Öfke linç girişimine dönüştü

18 Haziran 2024 08:02 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 08:03

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi dün hareketli anlara sahne oldu. Bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süre sonra diğer binalara sıçradı, yangını çıkardığı öne sürülen ve madde bağımlısı olduğu belirtilen bir genç, mahallelinin öfke seline maruz kaldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre olay, saat 22.00 sularında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı Özgür Ç. binanın çatısını ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek önce tüm katı sardı ardında da yan binaların çatısına sıçradı.

PANİK ÖFKEYE DÖNÜŞTÜ

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken yangın dolayısıyla paniğe kapılan mahalle sakiNleri sokağa döküldü.

Yangın söndürülürken binanın çatı katını ateşe verdiği iddia edilen Özgür Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ancak şahıs polis otosuna bindirilirken mahalle halkı tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.