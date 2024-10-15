Sancıları başladı, herkes seferber oldu! Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

15 Ekim 2024 15:43 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:59

İstanbul Esenyurt’ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, metrobüste doğum yaptı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane kontrolüne gitmek için metrobüse binen 35 haftalık hamile​ Hanife Mete, doğumun başladığını fark etti. Metrobüste doğum​ yapan kadın ve bebeği hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

EKREM İMAMOĞLU VE EŞİNDEN ZİYARET

Haberi alan Esenyurt​ Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özer ve İmamoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.

"BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİLER"

Bebeğin babası Cemal Mete şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu; “Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı ve doğum gerçekleşti. Bu olay sonrasında Dilek İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ziyarete geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Bizimle ilgilendikleri için Allah razı olsun onlardan. Bir erkek evladım oldu bu yüzden de çok mutluyum. Bu gün bizi burada yalnız bırakmayan herkese tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.