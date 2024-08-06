Şanlıurfa cayır cayır yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gördü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:55
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi, vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara sığındı.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.
Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı