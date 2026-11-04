Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

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İstanbul
Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Medya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti.
Başkan Canpolat ve ekibine ziyareti sırasında Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay eşlik etti.
Canpolat ziyaretinde Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Mavi Kadın, Türkiye'de İş Dünyası gibi daha birçok prestijli markayı bir araya getiren Dijital Varlıklar’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Dijital yayıncılık alanındaki projeleri ve yeni nesil habercilik vizyonunu yerinde inceleyen Başkan Canpolat, ziyaret esnasında tgrthaber.com’a özel verdiği röportajda Şanlıurfa’da siyaseten çetin bir sürecin ve değişimin yaşanacağı mesajını verdi.
Sıcak sohbetlerin ve karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği ziyaretin ardından Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat ve ekibi iyi dileklerle binadan ayrıldı.