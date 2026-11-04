Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Medya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet, İhlas Medya bünyesindeki Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Canpolat ve ekibine Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ile Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay eşlik etti. Canpolat, Dijital Varlıklar’ın çalışmaları, dijital yayıncılık projeleri ve yeni nesil habercilik vizyonu hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında tgrthaber.com’a özel röportaj veren Canpolat, Şanlıurfa’da siyaseten çetin bir sürecin ve değişimin yaşanacağı mesajını iletti.

Başkan Canpolat ve ekibine ziyareti sırasında Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay eşlik etti.

DİJİTAL YAYINCILIK HAKKINDA BİLGİ ALDI

Canpolat ziyaretinde Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Mavi Kadın, Türkiye'de İş Dünyası gibi daha birçok prestijli markayı bir araya getiren Dijital Varlıklar’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TGRTHABER.COM'A ÖZEL RÖPORTAJ

Dijital yayıncılık alanındaki projeleri ve yeni nesil habercilik vizyonunu yerinde inceleyen Başkan Canpolat, ziyaret esnasında tgrthaber.com’a özel verdiği röportajda Şanlıurfa’da siyaseten çetin bir sürecin ve değişimin yaşanacağı mesajını verdi.

Sıcak sohbetlerin ve karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği ziyaretin ardından Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat ve ekibi iyi dileklerle binadan ayrıldı.