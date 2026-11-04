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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:36

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat, İhlas Medya bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti. Ziyareti sırasında tgrthaber.com’a özel bir röportaj da veren Başkan Canpolat, Şanlıurfa’da yaşanacak değişikliklere ilişkin konuşurken, dijital yayıncılık hakkında da bilgi aldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:36

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Medya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve beraberindeki heyet, İhlas Medya bünyesindeki Dijital Varlıklar'ı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başkan Canpolat ve ekibine Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ile Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay eşlik etti.
Canpolat, Dijital Varlıklar’ın çalışmaları, dijital yayıncılık projeleri ve yeni nesil habercilik vizyonu hakkında bilgi aldı.
Ziyaret esnasında tgrthaber.com’a özel röportaj veren Canpolat, Şanlıurfa’da siyaseten çetin bir sürecin ve değişimin yaşanacağı mesajını iletti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

Başkan Canpolat ve ekibine ziyareti sırasında Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ve Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay eşlik etti.

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

DİJİTAL YAYINCILIK HAKKINDA BİLGİ ALDI

Canpolat ziyaretinde Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Mavi Kadın, Türkiye'de İş Dünyası gibi daha birçok prestijli markayı bir araya getiren Dijital Varlıklar’ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

 

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

TGRTHABER.COM'A ÖZEL RÖPORTAJ

Dijital yayıncılık alanındaki projeleri ve yeni nesil habercilik vizyonunu yerinde inceleyen Başkan Canpolat, ziyaret esnasında tgrthaber.com’a özel verdiği röportajda Şanlıurfa’da siyaseten çetin bir sürecin ve değişimin yaşanacağı mesajını verdi.

 

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat Dijital Varlıklar’ı ziyaret etti

Sıcak sohbetlerin ve karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştiği ziyaretin ardından Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat ve ekibi iyi dileklerle binadan ayrıldı. 

ETİKETLER
#Dijital Varlıklar
#Mehmet Canpolat
#Volkan Ormanlı
#İbrahim Günay
#Haliliye Belediye Başkanı
#Gündem
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